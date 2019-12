Ramón advierte que el FDT debe negociar con los bloques minoritarios

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió que “el Frente de Todos va a tener un disgusto si pretende imponer leyes y no tratan con aquellos que somos los bloques minoritarios”.



El mendocino hacía referencia a la convocatoria de sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de ley ómnibus, que abarca las emergencias social, alimentaria y sanitaria. El referente de Protectora confirmó que desde su espacio aportarán al quórum y al debate de la iniciativa, pero resaltó que “nada va a ser automático”.



“Si no toman en cuenta que existe una oposición como la nuestra, que tiene deseos de construir con intereses muy claros, que tienen que ver con no estar en la grieta y responder al pueblo de las provincias, se van a llevar un chubasco. Los tratamientos que no incluyan estos temas no van a contar con nuestro apoyo”, dijo el legislador.



En diálogo con radio Futurock, el titular del interbloque que reúne a ocho diputados -en medio de una Cámara baja polarizada- coincidió en que “hay cosas en las que tenemos que sentarnos seriamente a hablar” y se mostró a favor de que “el Congreso tiene que estar abierto”.



Ramón adelantó que “vamos a participar en las discusiones en la medida que tengamos participación en las comisiones. Hay que acompañar necesariamente el tratamiento y la discusión de estos temas, pero nada va ser automático”.



En esa línea, se refirió al caso de la Ley de Emergencia Alimentaria sancionada en septiembre, se “centralizó la repartija de fondos” en la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien “nunca hizo la correcta redistribución de esas partidas para asistir el hambre y la falta de medicamentos en algunas provincias”.



Ramón recordó que desde su monobloque se puso “el grito en el cielo” y, por eso, consideró que “las provincias tenemos que tener participación para que la redistribución del dinero sea equitativa desde el punto de vista federal. Y ese es un concepto que nosotros vamos a discutir a fuego en cada proyecto”.

