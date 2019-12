Dady Brieva, sin metáforas contra sus críticos: "Me chupan la p..."

El actor y humorista Dady Brieva, reconocido militante kirchnerista, visitó una vez más el programa de Luis Novaresio en A24 y ante una pregunta del periodista sobre aquellos que lo critican por adherir al espacio político que hoy volvió a ser gobierno dijo sin vueltas: "Me chupan la poronga".

Más allá del exabrupto, el integrante de Midachi se mostró esperanzado con las primeras decisiones del gobierno de Alberto Fernández y confesó que no fueron fáciles para él los cuatro años del mandato macrista.

Además, aprovechó la entrevista para deshacerse en elogios para Cristina: "Yo amo a Cristina. Tuve la suerte de enamorarme dos veces: de Perón y de Néstor y Cristina. Ella es el ‘Che’ Guevara y Camilo Cienfuegos", aseveró el humorista.

Pero sin dudas, la frase que causó estupor y terminó rebotando en todos los portales de noticias fue la que expresó cuando se le consultó sobre quienes lo critican por mostrarse kirchnerista a ultranza. "Me chupan la poronga. Fácil no me la hicieron, gratis no me salieron estos cuatro años, pero ahora estamos nosotros", le dijo a Luis Novaresio.

Finalmente aportó un dato que no muchos conocen y se trató de una frase muy usada en campaña que afirmó que es de su propiedad. "El ‘volvimos mejores’, es una frase que me pertenece. Salió en un programa de Mauro (Viale) donde estaba Berni y Alberto; yo hablé con Mauro y él me la reconoció".