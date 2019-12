Juntos por el Cambio no dará quórum para tratar la ley de Solidaridad Social

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio decidió hoy "por unanimidad no dar quórum y no votar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional".



Así, el oficialismo deberá buscar en otros bloques los diez diputados que le faltan para llegar a los 129 que le permitan iniciar la sesión en la que pretende debatir el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.



El principal espacio opositor de la Cámara baja se expresó así a través de un comunicado que busca ratificar su postura ante el oficialismo y también dar una señal hacía dentro del espacio, luego de que en los últimos días surgieran posiciones encontradas al respecto.



"A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", agregaron tras la reunión que mantuvieron esta noche.

La determinación de no dar quórum se adoptó tras una votación a la que se llegó con posturas encontradas, encabezadas, básicamente, por la Coalición Cívica y parte de la UCR.

El comunicado completo

"El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio reunido en plenario decidió por UNANIMIDAD no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional.

A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido.

Además, por unanimidad, el Interbloque resolvió NO dar quórum en la sesión del próximo jueves".