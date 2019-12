Cornejo dijo que es una "improvisación" tratar la emergencia social

Alfredo Cornejo ha levantado el perfil nacional desde que juró como diputado en el Congreso. Ayer fue reelegido como presidente de la UCR y este martes dio una entrevista a Radio La Red. Allí aseguró que "no hay necesidad de declarar ningún tipo de emergencia" y se despachó contra la decisión de Alberto Fernández de imponer un recargo del 30% al dólar turista. "El dólar turista es una restricción a la libertad de los argentinos. Si fuese una medida de emergencia la aceptaría, pero da la idea de que es una medida permanente. Ya se hizo con anterioridad y vuelve a reiterarse", cuestionó.

"Hay una mezcla de medidas viejas que ya se tomaron en materia económica en la gestión de Cristina Fernández y algunas otros anuncios que no son precisos y que generan miedo. Referidos a la justicia, etc", explicó Cornejo al ser consultado sobre su impresión de la primera semana de gestión de Alberto Fernández. "Hay que mirar más a los dirigentes peronistas más por lo que hacen que por lo que dicen y todavía no ha pasado tiempo para hacer un diagnóstico", sostuvo.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Novaresio910 | Alfredo Cornejo: “Hay una mezcla de medidas viejas que ya se han tomado, y hay algunas no tan precisas, vinculadas a la Justicia, que generan algún temor” con @luisnovaresio uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red AM 910 (@radiolared) December 17, 2019

Además, Cornejo se refirió al tratamiento exprés que se le quiere dar este jueves al paquete de medidas de emergencia solicitadas por Alberto Fernández. "Es un, como mínimo, una señal de improvisación y poco respeto a la institucionalidad que todavía no estén los proyectos y quieran tratarlos el jueves. Es obvio que tienen los números para hacerlo, evidentemente los han conseguido con aliados nuevos y seguramente se tratará. Hay que ver exactamente qué es lo que dice", cuestionó el diputado mendocino que agregó que "el radicalismo nunca ha estado a favor de las emergencias".

Por último, se refirió a la posibilidad de que Miguel Ángel Pichetto se haga cargo de la Auditoría General de la Nación. "El lugar de la AGN le corresponde al partido de la oposición con más bancas en el parlamento y es el radicalismo, por lo que le corresponde a un radical. Todavía no hay ningún nombre que pueda concitar anuencia hasta aquí. No hay nada personal contra Pichetto, pero va a ser un radical", aclaró Cornejo.