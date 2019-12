Suarez afirmó que cuenta con el apoyo del PJ para reformar la 7722

Luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Rodolfo Suarez dialogó con MDZ Radio y dio por hecho que cuenta con el apoyo del PJ para reformar la ley 7722. "Festejo que el Partido Justicialista esté apoyando esto", manifestó en relación a la conferencia de prensa que el peronismo hizo esta mañana en la Legislatura de Mendoza. Para Suarez el PJ no puso condiciones al tratamiento del proyecto y dijo que no escuchó críticas sino aportes. "No son condiciones, son aportes y algunos muy buenos", aseguró el jefe del Ejecutivo provincial.

Mientras Anabel Fernández Sagasti daba a conocer en conferencia de prensa la posición del PJ sobre la minería en Mendoza, Suarez viajaba a Buenos Aires para mantener un encuentro con Alberto Fernández y los otros dos gobernadores radicales: Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). "Allí le informé que el PJ había dado el apoyo a la ley que presentamos. Se interesó mucho por la situación de Mendoza y por la de Jujuy con el litio. Cree que son oportunidades que tenemos, obviamente haciendo las cosas bien como hay que hacerlas. Fue un hecho auspicioso para el y dio todo el apoyo", explicó en Vos Sabrás el gobernador.

La lectura de Suarez sobre el planteo del peronismo mendocino es sencilla. El mandatario entiende los aportes de la principal fuerza de la oposición y dijo que algunos de los temas planteados ya están incluidos en su proyecto. "Hablan de estrictos controles y la ley ya los contempla. La ley contempla los controles que se hacen en cualquier lugar del mundo donde se hacen las cosas bien como Canadá o Australia". Pero al mismo tiempo, dejó ver que está abierto a incorporar otros aportes nuevos como lo que tiene que ver con la creación de una empresa minera provincial.

"Creo que es un principio de entendimiento fundamental para la Mendoza que viene. Nosotros a través de las regalías podemos ir a los productores y decirles 'acá usted tiene para tecnificar' o 'acá usted tiene para generar energía solar'", subrayó el gobernador. Si bien el proyecto del Ejecutivo contempla destinar parte de las regalías petroleras a programas para eficientizar el riego, el PJ puso énfasis en ese punto y pidió que el 30% de lo recaudado vaya a ese destino. "Nosotros podemos triplicar nuestras tierras para el agro y generar riqueza. Lo hace Israel y los Emiratos Árabes, lugares que ni siquiera tienen agua", sostuvo.

Para el jefe del Ejecutivo provincial, la provincia necesita tener visión a futuro y darse cuenta de que el mundo va hacia allí. "La única manera de combatir el calentamiento global, lo dice la ciencia, es a través de las energías limpias. Y no puede haber energías limpias sin minería. No puede haber energía eólica o solar", manifestó.

Por ese motivo, pidió debatir el tema con seriedad y dejar de lado el fanatismo y las intenciones políticas. En este sentido, aclaró que es falso que pueda existir minería en el Valle de Uco o lugares donde no exista consenso social. "Los consensos sociales se determinan por planes de ordenamiento territorial aprobado por concejales. Ese es el debate serio que hay que ir dando", subrayó y dijo que "en el caso del Valle de Uco no hay manera de que haya minería porque hay leyes que declaran reservas naturales".

Además, aclaró que si bien todo parece caminar hacia una pronta aprobación de la reforma de la 7722 el proyecto no se trataría este martes en la Cámara de Senadores. "No creo que se trate mañana. Nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos hablar con todos. Pero con un debate serio", aseveró.

Por último, se refirió a los dichos del intendente de Las Heras Daniel Orozco, quien se declaró a favor del agua. "No está en contra de la minería. Está a favor del agua y todos lo estamos. Todos queremos cuidar el agua. Por seo lo fundamental son los controles estrictos para preservarla junto con el medioambiente", aseguró y puso un ejemplo.

"Con el agua que se utiliza en 10 hectáreas de cultivos podemos desarrollar San Jorge. Mientras que en esas 10 hectáreas se genera un empleo, en la minería con esa misma agua se generan 1700 puestos de trabajo", remarcó Suarez. En Mendoza tenemos al 40% debajo de la línea de pobreza y eso es una injusticia. una inmoralidad. Tenemos que trabajar para que eso no ocurra y para eso tenemos que hacer las cosas bien. A eso estamos apostando nosotros y por eso festejo que el partido justicialista esté apoyando esto.