Lázaro Báez seguirá en prisión: Casanello rechazó su excarcelación

El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy excarcelar al empresario detenido Lázaro Báez en una causa que investiga al santacruceño por aparente lavado de dinero, por la que está procesado con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.



El magistrado destacó que para analizar el peligro de entorpecimiento de la investigación no se puede dejar de evaluar el comportamiento del "imputado frente a la actuación de la Justicia", y recordó una maniobra en la cual se intentó desplazar al juez tras acusarlo de haber estado en la Quinta de Olivos, algo que luego se comprobó que era falso.



El fiscal federal Guillermo Marijuán había dictaminado más temprano en contra de la excarcelación solicitada por el empresario, en la causa por supuesto lavado de dinero a través de la firma familiar M&P.



"La totalidad de los riesgos procesales analizados impiden imponer un método de coerción distinto de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Lázaro Báez, motivo por el cual habré de postular que se rechace el pedido de excarcelación", sostuvo el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.



Marijuan aseguró que "el imputado mantiene en la actualidad la posibilidad de entorpecer y eludir la acción de la justicia" y señaló que "además puede impedir que se pueda dar con las millonarias sumas de efectivo producto del ilícito que aún puede seguir disponiendo".



"Está claro que el nombrado puede abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y de esa forma realizar operaciones con fondos que son el provecho y el resultado del delito que se investiga para desde allí seguir en poder de esas millonarias sumas", continuó el fiscal.



La defensa Báez había pedido esta mañana la excarcelación luego de que ayer se le concedió el cese de la prisión preventiva en la pesquisa por supuesto "lavado de dinero", en la que es sometido a juicio oral.



El planteo fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello en una investigación en la que Báez está procesado con prisión preventiva, vinculada a una supuesta maniobra de lavado de activos a través de otra empresa familiar, "M&P", informaron a Télam fuentes judiciales.



El Tribunal Oral Federal 4 que enjuicia a Báez por supuesto lavado de activos dictó ayer el cese de su prisión preventiva por orden de la Cámara Federal de Casación, que no avaló una prórroga de cuatro meses establecida por los jueces que lo juzgan.



La medida no se hizo efectiva porque Báez está procesado con prisión preventiva en otras causas, entre ellas la conocida como "M&P", acusado de una supuesta maniobra hecha a través de sociedades que habrían depositado dinero a esa firma de la familia del dueño de "Austral Construcciones".



Los jueces del Tribunal ordenaron colocar a Báez, si obtiene la excarcelación en las otras causas penales, una tobillera electrónica bajo monitoreo del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica.



Báez está además procesado con prisión preventiva en otra investigación también por presunto lavado de activos en la compra de una estancia en Uruguay, El Entrevero.