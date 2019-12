La nueva ministra de Seguridad debutó con un hackeo a su cuenta de Twitter

Con pie izquierdo arrancó la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, a quien le hackearon hoy su cuenta en Twitter.

En esa red social, unos cinco mensajes hacían referencia al ex presidente Mauricio Macri, a su antecesora en la cartera, Patricia Bullrich y al empresario detenido Lázaro Báez.



Fuentes oficiales confirmaron que fue la cuenta @sabinafrederic, donde aparecieron los mensajes "fake", los cuales fueron borrados esta tarde. También se aclaró que la funcionaria no es de esas "tuiteras" que se expresa por esa red todo el tiempo.



A las 13.11 apareció el mensaje "Macri gato", al que le siguieron otros cinco mensajes falsos.



Otro tuit: "El sostenimiento de funcionarios públicos desmotivados y desmoralizados es demasiado costoso para el Estado, y no sin riesgos. Es necesario una reestructuración de las fuerzas armadas".



"Quiero agradecer a javier smaldone (@mis2centavos) por proveernos las contraseñas de la nueva ministra de seguridad xd", apuntaba el siguiente.



Ante lo publicado, fue el propio Smaldone quien tuiteó: "Parece que alguien tomó el control de la cuenta @SabinaFrederic (hasta hace unos días estaba dada de baja) y me quiere incriminar en algo. ¿Será la mugre de la @PFAOficial o alguno de #LosArmacausas? Veremos...".



Este experto en informática había sido demorado en octubre pasado como supuesto autor del hackeo a los sistemas de la Policía Federal y la publicación en las redes sociales cometido en agosto último, de documentos con información de investigaciones criminales, pero fue liberado apenas unas horas después por decisión de un juez.



Otro mensaje en la cuenta hackeada de Frederic decía: "Un saludo al compañero Lázaro Báez pronto le daremos el cargo que se merece dentro del ministerio".



En tanto que el quinto mensaje provocaba: "Encontramos cajas de vino en la oficina de Bullrich, las vamos a sortear a nuestros seguidores, estar atentos".