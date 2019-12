El retiro de Lanata, la fake news en el día del recambio presidencial

En un día de fiesta para la democracia argentina, en que Mauricio Macri le colocaba la banda presidencial a Alberto Fernández, el siempre polémico Jorge Lanata anunciaba que se retira del periodismo. Pará pará, diría Fantino.

Una vez que esta versión empezaba a tomar vuelo, desde el círculo más cercano al factotum de Periodismo Para Todos (PPT) salían a desmentirlo con énfasis, asegurando que se trataba de una fake news (noticia falsa). Tanto que dejaba el Grupo Clarín como que abandonaba el periodismo.

Estos voceros ad hoc dijeron: “Es increíble, Jorge no salió nunca hoy en ningún programa de la radio. Es una mentira absoluta y un invento en estado puro. Esa nota es tan mentirosa que incluso dan una fecha establecida para PPT en marzo, cuando el programa jamás empezó en ese mes”.

Lanata ya había dejado su programa en Canal 13 en octubre pasado por razones de salud y de escribir su columna en Clarín hace más de un año. No obstante, eso no significaba -según se aclaró- que no tenga planes periodísticos para concretar el año próximo.

El 2019 no fue un año fácil para el autor de Argentinos ya que debió atravesar varias internaciones a causa de una gripe A, además de sus problemas de diabetes e hipertensión. Su cuadro se agravó aún más cuando se cayó en la calle como consecuencia de sus complicaciones motrices.