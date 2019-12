Rossi habló de Seguridad: "hay que tener una mirada preventiva y no represiva"

El diputado nacional y señalado como futuro ministro de Defensa de Alberto Fernández, Agustín Rossi, criticó hoy la política adoptada por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sostuvo que "el próximo gobierno tiene que tener una mirada preventiva" en este área y no "represiva".



Al respecto, dijo que el gobierno que asuma el 10 de diciembre buscará hacer foco en las áreas de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad para "evitar que el delito se concrete".



"El gobierno tiene que llevar adelante una política de seguridad que tenga eje en una mirada preventiva de la seguridad, donde el delito no debe conformarse, y que lo que tenga es un fuerte involucramiento en el desarrollo de inteligencia criminal para evitar que el delito se concrete", afirmó Rossi en una entrevista con radio Mitre.



Según dijo, es necesario dejar atrás "una mirada represiva de la política de seguridad" y "actuar en conjunto con la justicia" para evitar situaciones de excesos cometidos por las fuerzas policiales.



En esa línea, criticó a la ministra Bullrich a quien acusó de haber "puesto la violencia institucional sobre todas las cosas".



"No comparto su gestión. Ha empoderado a las fuerzas de seguridad innecesariamente. Ha avalado la doctrina Chocobar y también dio de baja la voz de alto. No comparto su mirada sobre como se resuelve", sostuvo Rossi.



"Lo que hay que tratar de hacer es tratar de que el delito no se cometa. Para eso hay que trabajar en inteligencia", propuso Rossi.



Por otra parte, consultado por la definición del gabinete presidencial, que será anunciado por Fernández el próximo viernes, negó que haya conflictos al interior de la coalición del Frente de Todos, aunque admitió que "probablemente haya diferentes miradas".



"El Frente de Todos es una coalición que se hacen entre los parecidos, no los iguales. Probablemente haya diferentes miradas ante distintas circunstancias, pero todo se termina cuando el presidente toma una decisión", aseveró Rossi.



Y cerró: "El gabinete expresará la opinión de quien preside la coalición, que es Alberto Fernández, con expresiones que reflejen espacios de esa coalición, que también serán hombres y mujeres que él considere que son aptos para conducir áreas y temáticas en el gobierno".