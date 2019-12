Alberto Fernández blanqueó sus diferencias con Donald Trump

Alberto Fernández recibió al embajador de Estados Unidos, Edward Prado, y a todo su staff diplomático que Donald Trump envió a Buenos Aires para evaluar qué planes ejecutará el presidente electo respecto a la deuda externa y a la crisis en Venezuela. Y allí aparecieron diferencias en dos temas clave: Venezuela y el FMI.

Venezuela. Fernández les indicó que no avalará una transición sin la presencia de Nicolás Maduro, aunque reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Además considera que el Grupo de Lima ya cumplió su ciclo. El asesor de Donald Trump solicitó que Argentina no abandone el Grupo de Lima, o si decidiera hacerlo, que era mejor crear un nuevo foro multilateral. Fernández rechaza esta opción.

FMI. El futuro presidente desea la ayuda de la Casa Blanca, pero ya advirtió que esa colaboración no significará aceptar nuevas imposiciones del FMI: Alberto Fernández propone una negociación larga, sin pagos inmediatos, y mucha paciencia de Washington. Por lo que no descartan que Trump vuelva a llamar a Alberto Fernández, aunque a esta altura queda en claro que no es igual a Macri. / Fuente: Infobae