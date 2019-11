Caso D'alessio: Stornelli declaró 10 horas ante el juez Ramos Padilla

El fiscal Carlos Stornelli se puso hoy a "total disposición" del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al presentarse finalmente a declaración indagatoria en la causa en la que se investiga una asociación ilícita dedicada a la extorsión y espionaje ilegal.



Fuentes judiciales señalaron que Stornelli entregó un escrito en el que sostuvo la hipótesis de que el principal acusado del expediente, el falso abogado Marcelo D'Alessio, había actuado en complicidad con el denunciante Pedro Ecthebest para llevar a cabo una "operación" para atacar la causa de Cuadernos, en la que intervino como fiscal.



Desde el 27 de marzo último hasta hoy, Stornelli permaneció en situación de "rebeldía" por disposición de Ramos Padilla, luego de seis ausencias a citaciones para declarar como acusado.



"Voy a responder preguntas, estoy a total disposición del juez", respondió el fiscal federal porteño al ingresar al juzgado en la ciudad bonaerense de Dolores, ante las preguntas de periodistas de distintos canales de televisión que lo aguardaban.



Durante las más de seis horas de declaración, Stornelli también respondió preguntas del juez y del fiscal Juan Pablo Curi, a quienes intentó demostrar que él era una víctima de los supuestos conjurados.



El juez del caso, Ramos Padilla, arribó a su despacho a las 8.30 y ante los periodistas que montaban guardia en el lugar dijo que la indagatoria "es un derecho constitucional"; mientras que el fiscal Curi llegó diez minutos después que Stornelli.



Al presentarse el fiscal porteño dejó de estar "rebelde" en el expediente y logró que quedara abstracto el dictamen no vinculante de la comisión de fiscales que le recomendó al procurador interino, Eduardo Casal, avanzar con el proceso de destitución del fiscal para que dejara de ampararse en los fueros y se presentara a declarar.



Un vez que concluya la indagatoria, que podría extenderse por más de una jornada, el juez Ramos Padilla tendrá un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal del imputado.



Se trata de la causa judicial en la que fue detenido y procesado con prisión preventiva el falso abogado D'Alessio, ante denuncia del empresario, Pedro Etchebest, quien aludió a presuntos pedidos de dinero para no involucrarlo en el caso Cuadernos.



Para eso D'Alessio habría invocado el nombre de Stornelli, a quien conocía. La defensa de Stornelli había asegurado que los presuntos hechos se llevaron a cabo en la Capital Federal, por lo que es competencia de los tribunales de Comodoro Py; planteo con el que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.



El fiscal Stornelli, que había sido llamado a indagatoria por primera vez el 7 de marzo, está acusado "reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley", según surge del expediente judicial.



"Se le imputa a Carlos Stornelli haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D'Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo y con su actuación como Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 y que importaron diversos y diferentes planes delictivos", había señalado Ramos Padilla en una de sus resoluciones.



Stornelli está acusado de haber participado, de distintas formas, en 8 hechos que están bajo investigación y fue denunciado por el productor agropecuario Pedro Etchebest quien relató que D'Alessio le había reclamado plata en nombre del fiscal para librarlo de quedar involucrado en la causa de los Cuadernos.



Uno de los hechos que se le imputa a Stornelli es haber reclamado a D´Alessio que le consiguiera información sobre Jorge "el peruano" Castañón, ex marido de la actual pareja del fiscal. Cuando anunció que finalmente se presentaría a prestar declaración indagatoria, Stornelli aseguró que lo haría porque el caso de los Cuadernos ya fue elevado a juicio oral y se encuentra "fuera de peligro".