Piden seis años de prisión para Milani por la desaparición del soldado Ledo

La querella que representa a la familia del soldado Alberto Agapito Ledo, desaparecido en 1976, pidió seis años de prisión para el ex jefe del Ejército César Milani, en el juicio que sustancia el Tribunal Oral Federal de Tucumán por ese crimen de la última dictadura. En tanto, para el otro acusado, el excapitán Esteban Sanguinetti, pidió prisión perpetua.



Milani, ex jefe del Ejército del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue acusado de falsear un acta sobre la presunta "deserción" de Ledo, mientras a Sanguinetti se le achaca directamente la responsabilidad de la desaparición del soldado.



"Ledo estaba identificado como militante marxista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la universidad" años antes de desaparecer, sostuvo Viviana Reynoso, una de las abogadas de la querella. La letrada fue la primera en alegar ante los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.



"A través de las declaraciones de los testigos que han pasado por este debate, ha quedado demostrado que el 17 de junio de 1976 Ledo fue sacado a la 1 de la mañana del campamento de Monteros por Sanguinetti y no volvió más", sostuvo la abogada.



El ex capitán Sanguinetti tenía a cargo el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja, donde revistaba el conscripto, mientras Milani era subteniente de ese cuerpo.



Reynoso relató que "cuando la madre de Ledo, Marcela Brizuela, fue a visitarlo el 4 de julio al campamento por su cumpleaños, le dijeron que su hijo había desertado".



También recordó al tribunal que de acuerdo a lo relatado por los testigos que estuvieron con Ledo en el mismo campamento "era imposible escaparse ya que el control era riguroso, había guardias por todos lados, fuera del mismo había retenes y controles en la ruta".



Luego tomó la palabra Adriana Mercado Luna, otra de las abogadas querellantes, quien indicó que "Sanguinetti desplegó una conducta homicida a partir de la privación ilegítima de la libertad de Ledo, quien fue trasladado a Arsenales (centro clandestino de detención donde fue visto por dos testigos por última vez) y finalmente ultimado". Por esa razón pidieron la perpetua para el ex militar.



Con respecto a Milani, las abogadas lo acusaron de "elaborar el acta de deserción" de Ledo "cuyo contenido es falso", y de haberla firmado por orden de Sanguinetti, quien era su superior.



Además, "con declaraciones falsas Milani intentó encubrir a Sanguinetti ", agregaron, y solicitaron al tribunal seis años de prisión para el ex jefe del Ejército kirchnerista.



Ledo nació en La Rioja, era estudiante de la carrera de Historia y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). A los 20 años el joven ingresó como soldado al Batallón 141 de La Rioja y luego -en el marco del Operativo Independencia contra la guerrilla- fue trasladado a un campamento de la ciudad de Monteros, en Tucumán, donde fue visto por última vez el 17 de junio de 1976. El soldado había sido asignado para desempeñar tareas civiles, como reparación y construcción de rutas y caminos.



El juicio continuará mañana a las 9.30, cuando está previsto que las partes terminen con sus alegatos y luego el tribunal dará a conocer su veredicto.



Este es el segundo juicio que afronta Milani. El anterior fue en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón, durante la última dictadura militar, en el que el ex jefe castrense fue absuelto.