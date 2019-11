El favor que le pidieron a Montero para que Lacunza envíe fondos a Mendoza

Hoy por ti, mañana por mi. El viejo dicho también se aplica en la política y desde el gobierno provincial no dudaron en usar esa carta para agilizar los tiempos del arribo de fondos que estaban trabados por la Nación. En concreto, aprovecharon la estrecha relación que existe entre el ministro de Hacienda de la Nación Hernán Lacunza y la vicegobernadora Laura Montero. "Hace poquito me pidieron que lo llamara a Lacunza y hoy Paula Allasino (ministra de Hacienda) me escribió que estaba firmando para el anticipo de las Letes", reconoció el martes en MDZ Radio la vicegobernadora.

Para entender la historia es necesario recordar que existió un reperfilamiento del pago de las Letras del Tesoro (Letes). Entre los tenedores que se vieron afectados por la decisión de retrasar el pago aparecían el gobierno de Mendoza y otras provincias. Atento a la sensibilidad de la situación, el Ministerio de Hacienda habilitó el el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera como una herramienta para ayudar a las provincias afectadas, siempre y cuando explicaran en detalle para qué necesitaban el dinero. Pero para poder acceder a esa asistencia era necesario que el ministro Lacunza habilitara la firma del convenio.

Por ese motivo, el equipo de Hacienda de la provincia de Mendoza hizo varias gestiones para lograr que se autorizara la aplicación de ese mecanismo de asistencia financiera nacional. Básicamente, lograr que el gobierno nacional envíe el dinero equivalente a las Letes reperfiladas a cambio de que la provincia les transfiera esas letras. En otras palabras, una especie de rescate anticipado para sortear el reperfilamiento.

La preocupación era grande por los montos que habían invertido las provincias en Letes. A fines de septiembre se informó que en total se trataba de unos 1.300 millones de dólares, de los cuales Mendoza tenía unos 205 millones de dólares. En la lista también aparecían San Juan, Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Rioja, Río Negro, Salta y Santa Fe.

En ese contexto se le solicitó a la propia vicegobernadora que intentara interceder para que el funcionario nacional habilitara la maniobra. Según sostuvo Montero en Vos Sabrás, no dudó en comunicarse con Lacunza y este martes se autorizó la asistencia para Mendoza.

El vínculo entre Montero y Lacunza viene de vieja data. Cuando la mendocina se desempeñaba como senadora nacional rescató a Lacunza del ostracismo y lo nombró como asesor económico. "Es una persona honesta que quería que esté en el equipo", recordó sobre aquellas épocas la vicegobernadora. Montero fue senadora entre 2009 y 2015, periodo durante el cual fue integrante del Consejo de la Magistratura y Parlamentaria del Mercosur.

Cuando en 2010 Martín Redrado fue removido del Banco Central su equipo quedó en la calle, entre ellos el propio Lacunza. En ese momento, Montero valoró la capacidad técnica del actual ministro y lo nombró asesor económico.

Mis felicitaciones a mis amigos de Racing que parece son unos cuantos @hernanlacunza @NegroYbarra @ignacioortelli — Laura Montero (@lauramonteromza) December 15, 2014

Escuchá en MDZ Radio la entrevista a Laura Montero.