Agitada noche de Alberto Fernández en Twitter: respondió preguntas de sus seguidores

El presidente electo Alberto Fernández tuvo anoche una agitada sesión tuitera, en la que interactuó con sus seguidores como hacía antes de ganar las elecciones. Consejos, deseos de suerte y alguna frase inspiradora se colaron en la charla que duró cerca de dos horas.

Todo comenzó a última hora del miércoles, cuando Alberto le respondió a un usuario que lo había arrobado -mencionado- para contarle que se había recibido de sociólogo. "Me recibí! Soy sociólogo, lo cuento porque me muero si me saluda @Juli_Strada o @SantoroLeandro o bueno, ya @alferdez seria una locura", escribió el usuario Alan Paul Casas. Fernández no dudó en felicitarlo, lo que desató una catarata de tuits.

Felicitaciones @AlanPaulCasas1 !!! Ya sos sociólogo!! Disfrútalo. Ahora a trabajar mucho para poner de pie a nuestra amada Argentina. Fuerte abrazo!!! https://t.co/3xpRwhQ6FG — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

En total fueron 41 mensajes que el presidente electo le respondió a los seguidores. Alberto era conocido por su intensa actividad en esa red social, pero no por su 'buena onda', sino por los ocurrentes insultos que les dedicaba a quienes lo criticaban. Anoche, sin embargo, mostró otra faceta.

Ante algunas dudas sobre si realmente era él quien respondía los mensajes, Fernández respondió con humor: "Soy yo. Ni CM, ni Dylan, ni Prócer. Vos no debes estar bien si pensas que los perros escriben en twiter", le dijo a un usuario que exigía una foto que probara que era él quien escribía.

Soy yo. Ni CM, ni Dylan, ni Prócer. Vos no debes estar bien si pensas que los perros escriben en twiter uD83DuDE02 https://t.co/ATajKtG2zb — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

Luego, en otro mensaje, publicó una foto de su perro Prócer, al que habría llamado así en homenaje a un perro que aparece en un capítulo de Los Simpsons.

Por qué se llama Prócer? Conteste tu pregunta?uD83EuDD14 https://t.co/FB2OMUEaqM pic.twitter.com/Q945eLrKFW — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

Un lugar preponderante en la charla tuvieron los estudiantes, quienes le reclamaron saludos y deseos de suerte al presidente electo. “Querido @alferdez rindo el lunes y estoy por largarme a llorar porque no llego. Un saludo tuyo u me presento como guerrera”. El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo continuó con sus mensajes de apoyo: “Estudia y presentate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar”.

Estudia y preséntate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar. ?uD83CuDFFB https://t.co/VD0GYKMzXQ — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

También hubo algunas interacciones curiosas, como cuando un colombiano le dijo que si Fernández lo saludaba, cambiaría su nacionalidad. "Hacete argentino si queres...sos bien recibido. Pero nunca dejes de amar a Colombia. Tu país es bellísimo y su gente maravillosa", respondió Alberto.

Hacete argentino si queres...sos bien recibido. Pero nunca dejes de amar a Colombia. Tu país es bellísimo y su gente maravillosa. https://t.co/dBTuKTkLLk — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

También se coló algún mensaje de políticos, como la diputada nacional Gabriela Cerruti, quien le reclamó al presidente electo que usara las tildes en sus mensajes. "La velocidad de Twitter", se justificó Fernández.

uD83DuDE14 es la velocidad de twiter https://t.co/KI90LA999h — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

Luego de contestar decenas de mensajes más, Alberto Fernández anunció que se iría a dormir, algo que no cumplió de inmediato ya que siguió escribiendo algunos minutos más: “Me voy a dormir. Gracias a todos y todas por este rato. Suerte para lo que rinden examen, también suerte para los que tienen un sueño...si insisten pueden cumplirlo. Los abrazo. Hasta mañana”.

Me voy a dormir... gracias a todos y todas por este rato. Suerte para los que rinden examen!! También suerte para los que tienen un sueño... si insisten pueden cumplirlo.

Los abrazo!!!

Hasta mañana!!! — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

No es bueno saludar por adelantado... cuando cumplas avísame y te mando el saludo que reclamas?uD83CuDFFB https://t.co/4v2fAk9E9b — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019