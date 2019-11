Alberto dijo que Macri "se portó muy bien" con los hijos de Evo Morales

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo hoy que la "última vez" que habló con el mandatario Mauricio Macri fue para pedirle por los hijos del ex jefe de Estado de Bolivia Evo Morales, ocasión en la que el presidente saliente, dijo, "se portó muy bien".



"Con Macri hablé por última vez cuando le pedí que allanara todos los caminos para que pudieran llegar al país los hijos de Evo, y él se portó muy bien", consideró Fernández en declaraciones a radio Con Vos.



En ese aspecto, el mandatario electo destacó que Macri "puso" al canciller Jorge Faurie "en contacto" y "allanaron todos los caminos para que lleguen los hijos".



Álvaro y Evaliz Morales, hijos del ex presidente boliviano, llegaron el pasado sábado a Buenos Aires en un vuelo comercial desde Lima, donde realizaron una escala tras iniciar el viaje desde La Paz.



Además, Fernández contó que ayer habló con Morales y se sintió "impresionado" porque el ex presidente boliviano "no paraba" de agradecerle.



"Él se sintió riesgo de verdad", completó el presidente electo.