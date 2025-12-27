Vuelco y alcoholemia positiva en Luján de Cuyo durante la madrugada

Según el testimonio del conductor, intentó esquivar un animal, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando a un costado de la ruta.

Un conductor de 32 años protagonizó un vuelco en solitario durante la madrugada de este sábado en el distrito de Agrelo, en Luján de Cuyo, y fue sometido a un proceso contravencional al constatarse que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.44, en la intersección de Ruta Provincial 84 y Ruta 87, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vehículo volcado y la posible presencia de una persona atrapada en su interior. Al arribar al lugar, personal policial constató que el conductor ya había salido del habitáculo por sus propios medios y presentaba escoriaciones varias, sin lesiones de gravedad.

Según el testimonio del propio conductor, identificado como Rodrigo L., de 32 años, el siniestro se produjo mientras circulaba a bordo de un Volkswagen Polo Classic por calle Cipolletti, de sur a norte. En ese trayecto, se le habría atravesado un zorro, lo que lo llevó a realizar una maniobra brusca para esquivar al animal, perder el dominio del rodado y volcar hacia un costado de la banquina, quedando el vehículo con las ruedas hacia arriba.

En el lugar se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un resultado positivo de 2,0 gramos por litro, muy por encima del límite permitido. Ante esta situación, el personal policial procedió a labrar las actuaciones correspondientes, quedando el conductor a disposición del proceso contravencional.