Video: así roban bicicletas a plena luz del día en una concurrida zona de la Ciudad de Mendoza

Ocurrió en la calle 9 de Julio, en pleno centro de Ciudad de Mendoza. El robo quedó registrado en video por las cámaras de seguridad.

El robo de la bicicleta quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

El microcentro mendocino de la Ciudad de Mendoza fue el escenario del robo de una bicicleta a plena luz del día. El hecho, perpetrado entre las 13 y las 14, quedó grabado por una de las tantas cámaras de seguridad que copan la zona.

Los delincuentes se llevaron el rodado en la tarde del pasado sábado en la concurrida intersección de las calles 9 de Julio y la Peatonal Sarmiento. Allí, a plena luz del día y rodeados por mucha gente, dos sujetos efectuaron el robo de la bicicleta.

El video del robo Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de un negocio cercano. En el video obtenido se ve cómo, tras sacar el candado de bicicleta, uno de los dos ladrones se da a la fuga en el mismo rodado, mientras, vestido con el uniforme de una app de reparto de comidas, se alejó segundos antes.