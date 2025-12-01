Viajaba armado en un auto robado, intentó huir a pie y fue detenido en Maipú

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido circulando en un auto robado con un arma de fuego en Maipú.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Maipú (UEP) detuvieron este lunes a un sujeto que circulaba armado en un auto robado por las calles del departamento de Maipú. Tras ser identificado, el sujeto intentó huir a pie por la calle Tropero Sosa sin tener éxito.

La intervención de los uniformados se dio minutos después de las 10 en el barrio maipucino de Banderas Argentinas, donde notaron un Ford Focus circulando de manera sospechosa. Al intentar detenerlo, el conductor intentó huir, primero en el rodado y luego a pie por las calles de la barriada.

image Tras una breve persecución, el hombre fue capturado por los efectivos actuantes.

En ese momento, se encontró un arma entre sus pertenencias, concretamente un revólver con cachas blancas. Además, se constató que el motor no coincidía con el chasis ni con el dominio, y que contaba con pedido de secuestro por hurto agravado desde hace una semana.