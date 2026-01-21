La sospechosa fue aprehendida en un departamento ubicado sobre la calle Valdenegro al 3400. Secuestraron tres celulares, una cámara y tres remeras, junto con dos sedantes.

El hecho había ocurrido en un domicilio, ubicado en la calle Nogoyá al 2400.

Una viuda negra fue detenida en el barrio porteño de Villa Urquiza por un robo que ocurrió en el mes de junio del año pasado. Según trascendió, los investigadores lograron identificarla gracias a que sus huellas dactilares fueron encontradas en el lugar del hecho.

Video: así detuvieron a la viuda negra Una viuda negra concretó una cita, durmió a su víctima y fue detenida por un garrafal error La aprehensión de la sospechosa fue llevada a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 11 y ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle Valdenegro al 3400. Durante el procedimiento, los agentes incautaron tres celulares, una cámara y tres remeras, junto con dos sedantes.

El inicio de la investigación Todo comenzó el 1 de junio de 2025, cuando un hombre llevó a su domicilio, ubicado en la calle Nogoyá al 2400, a una mujer que había conocido a través de una app de citas. Allí, compartieron bebidas alcohólicas, hasta que el hombre perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró con que la mujer no estaba y que le faltaban varias pertenencias.

Viuda Negra Villa Urquiza 1 NA En el lugar del hecho, personal de la Superintendencia de Policía Científica hallaron huellas dactilares de la viuda negra en las copas de vidrio y en dos latas de energizantes.