Una testigo clave reveló nuevos detalles sobre la desaparición de Loan: "Gritaban su nombre"

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el menor que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, la nuera de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, declaró y aseguró que su suegra negó saber dónde estaba el niño.

El martes, María Regina Escobar comenzó a declarar a las 7.30, en la sala de audiencias de la Oficina Judicial (OFIJU) de Corrientes. Según comentó, se enteró de la desaparición de Loan gracias a un estado de WhatsApp de una vecina.

Inmediatamente, le avisó a su esposo, Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, quien se subió a su camioneta Amarok blanca para participar de la búsqueda. “Me contó que los vecinos cabalgaban, usaban linternas y gritaban el nombre del menor”, agregó Escobar ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Sin embargo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, al día siguiente se quedó en su casa y no participó de la búsqueda. Por otro lado, la testigo detalló que le consultó a su suegra sobre si sabía algo del caso. “Me respondió que no, de una manera seca”, manifestó.

Cómo avanza la causa por Loan El próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos. Serán 17 los acusados que llegarán a juicio oral.