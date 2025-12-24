Una testigo clave reveló nuevos detalles sobre la desaparición de Loan: "Gritaban su nombre"
El martes, la nuera de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, declaró ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.
A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el menor que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, la nuera de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, declaró y aseguró que su suegra negó saber dónde estaba el niño.
El martes, María Regina Escobar comenzó a declarar a las 7.30, en la sala de audiencias de la Oficina Judicial (OFIJU) de Corrientes. Según comentó, se enteró de la desaparición de Loan gracias a un estado de WhatsApp de una vecina.
Inmediatamente, le avisó a su esposo, Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, quien se subió a su camioneta Amarok blanca para participar de la búsqueda. “Me contó que los vecinos cabalgaban, usaban linternas y gritaban el nombre del menor”, agregó Escobar ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.
Sin embargo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, al día siguiente se quedó en su casa y no participó de la búsqueda. Por otro lado, la testigo detalló que le consultó a su suegra sobre si sabía algo del caso. “Me respondió que no, de una manera seca”, manifestó.
Cómo avanza la causa por Loan
El próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos. Serán 17 los acusados que llegarán a juicio oral.
Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.
Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública. Se tratan de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.