Una persecusión terminó con el secuestro de una moto donde escapaban tres sujetos

Durante la noche de este domingo, tres sujetos huyeron de la policía sobre una moto que fue secuestrada luego de que cayeran de ella y siguieran a pie en Las Heras.

Un patrullaje de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), efectuado este domingo dentro del barrio Unidad Latinoamericana, terminó en persecución y el secuestro de una moto con importantes alteraciones en la que viajaban tres sujetos. Los sospechosos cayeron del vehículo y escaparon a pie por un descampado.

Persecución en Las Heras Todo ocurrió pasadas las 22, a partir de la presencia de un móvil policial que circulaba por el cruce de la Avenida San Martín y la calle Maza, punto en donde divisaron a tres hombres circulando en una motocicleta. Estos, al notar a los efectivos, se disponen a huir con dirección hacia el oeste, lo que desencadenó en una breve persecución por la zona.

Al llegar a las vías del tren, a pocos metros del primer contacto, los sospechosos perdieron el control de la motocicleta y cayeron al suelo. Desde ese momento, la persecución siguió a pie por un campo, donde se perdió el rastro de los individuos.

El secuestro de la moto Sin embargo, los uniformados pudieron secuestrar la motocicleta en la que se desplazaban, una Honda modelo Wave color blanco, la que presentaba modificaciones en distintas partes. Tenía los números de identificación de cuadro y motor limados, complicando la identificación del rodado, y le faltaba el dominio y carenado.