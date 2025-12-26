Una niña de dos años murió tras ahogarse en una pileta en Luján de Cuyo

Una niña de dos años falleció este jueves por la noche, en Navidad, ahogada en una pileta tipo pelopincho. El hecho ocurrió en el distrito de Ugarteche, en Luján de Cuyo .

Alrededor de las 20:40, personal del Centro de Salud de Ugarteche dio aviso del ingreso de una menor sin signos vitales, según informó el parte policial. La madre de la niña fallecida relató que su hija se encontraba jugando alrededor de la pileta y que al buscarla la encontraron flotando en el agua. La menor fue trasladada rápidamente, pero llegó al centro de salud sin vida.