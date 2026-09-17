Una mujer terminó herida con un corte en el rostro tras un intento de robo en Capital

El sospechoso habría intentado robar la bicicleta en la que circulaba la mujer. Entre las pertenencias del hombre hallaron un arma tipo punta.

La víctima sufrío el corte en el rostro, en medio de una discusión durante un intento de robo.

Una mujer terminó con un corte en el rostro, tras un intento de robo ocurrido en horas de la mañana en el centro mendocino. Un hombre la habría interceptado para robarle una bicicleta y tras una discusión le habría propinado el corte.

El hecho ocurró alrededor 11.38 en calle Necochea y San Martín de ciudad y requirió de la intervención de efectivos policiales para controlar la situación.

Tenia un arma tipo punta escondida Una testigo contó que el hecho habría iniciado en una galería del centro mendocino, lugar en el que los involucrado empezaron la discusión. Posteriormente, el hecho se trasladaría a la mencionada intersección, donde el hombre interceptó nuevamente a la mujer, e inició una segunda discusión que se trasladó al medio de la calle . En ese lugar y en medio de la pelea, el sujeto le realizó el corte en la cara

A divisar la pelea, efectivos policiales acudieron al lugar e interceptaron a los involucrados para calmar la situación y que no pasara a peores. Allí, notaron que la mujer presentaba una herida en el rostro compatible con un elemento cortopunzante. La mujer fue apartada para que pudiera recibir la atención médica necesaria.