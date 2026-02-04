Una crecida del río Iruya reveló los restos de un hombre buscado hace ocho meses

La crecida del río Iruya , en la provincia de Salta , permitió hallar restos óseos que llevaron a esclarecer parcialmente la desaparición de Fernando José Rodríguez, el hombre de 29 años que era intensamente buscado desde hacía ocho meses en esa región.

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal salteño confirmó que uno de los restos corresponde al joven desaparecido. La identificación se logró mediante estudios genéticos que arrojaron una coincidencia superior al 99,99 % con las muestras aportadas por una de sus hermanas.

El hallazgo se produjo tras las fuertes lluvias registradas entre el 20 y el 22 de diciembre, cuando el avance del agua dejó al descubierto huesos humanos y un par de zapatillas a unos tres kilómetros del paraje Chiyayoc, el último sitio donde Rodríguez fue visto con vida.

Rodríguez había sido visto por última vez el 9 de mayo de 2025, durante las festividades patronales de la Virgen de Luján. Esa madrugada participó de un campeonato de fútbol y de una celebración comunitaria. Entre las 4 y las 7 de la mañana se produjo una pelea con al menos otros cuatro jóvenes, que comenzó dentro del salón comunitario y continuó en el exterior.

Testigos señalaron que, cerca de las 7, Rodríguez fue visto tendido fuera del recinto, aunque nadie se acercó a asistirlo. Para su familia, ese comportamiento resultó llamativo y reforzó la sospecha de que el joven no estaba descansando, sino gravemente herido. Desde ese momento, no volvió a ser visto.

Operativo de búsqueda

En los meses posteriores se desplegó un amplio operativo de búsqueda con personal de la Policía de Salta, Infantería, Bomberos, GORA, Canes, GOPAR y equipos especializados llegados desde Tucumán, que incluyó rastrillajes, drones y recorridas en zonas de difícil acceso.

La causa es investigada por la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, a cargo del fiscal Gabriel González, quien continúa con las pericias para identificar el resto de los elementos hallados y avanzar en el esclarecimiento del caso. Hasta el momento, no se informaron nuevas detenciones ni imputaciones.

Rodríguez residía en el paraje Río Grande de Colanzulí y era presidente del club de fútbol local. Su desaparición y posterior hallazgo generaron una profunda conmoción en la comunidad, que durante meses acompañó a la familia en reclamos y movilizaciones para exigir respuestas judiciales.