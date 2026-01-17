Una ciclista resultó gravemente herida tras ser atropellada en Maipú

El hecho se produjo este sábado por la tarde. La conductora no tenía alcohol en sangre y la ciclista tuvo que ser trasladada al Hospital Central.

Una ciclista de 52 años resultó gravemente herida este sábado por la tarde, luego de ser atropellada por un automóvil en el departamento de Maipú, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18.42 en la intersección de las calles Juan Agustín Maza y J. B. Martínez, cuando, por motivos que se investigan, un automóvil Fiat Cronos colisionó a una ciclista que circulaba por la zona.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial se desplazó al lugar y constató el choque. También arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales asistieron a la víctima y la diagnosticaron con politraumatismo grave, disponiendo su traslado de urgencia al Hospital Central.

La conductora del vehículo, una mujer de 35 años, fue sometida al dosaje de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.