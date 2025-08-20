Una chica de 14 años fue apuñalada en el oeste de Mendoza: cuál es su estado

La víctima quedó internada en el Hospital Notti luego de haber sido apuñalada el martes en La Favorita. La agresora fue otra menor de edad.

La adolescente que fue apuñalada en La Favorita.

Una chica de 14 años quedó en grave estado luego de ser apuñalada la tarde del martes en plena vía pública del oeste de Ciudad de Mendoza. La víctima sufrió una grave herida en un costado del abdomen y quedó internada en el Hospital Notti. La autora de la agresión fue otra menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 del citado día cuando la adolescente caminaba junto a una amiga por el Acceso 2. Mientras pasaba frente a la escuela N° 4-174 Joaquín Salvador Lavado, fue interceptada por una muchacha que la invitó a pelear, ya que, aparentemente, mantenían conflictos previos.

En ese momento, se inició una riña que fue frenada por una adulta mayor que pasaba por el lugar. Frente a eso, la víctima continuó caminando en dirección a su domicilio.

Sin embargo, instantes después, fue sorprendida por la agresora, quien la atacó por la espalda con un elemento punzante y propinó una puñalada en el costado derecho del abdomen.

El estado de salud de la adolescente apuñalada Seguidamente, la menor lesionada fue llevada por su amiga hasta el Centro de Salud N° 300 Dr. Arturo Oñativia, donde le brindaron los primeros auxilios y le diagnosticaron herida punzocortante a la altura del hipocondrio derecho.