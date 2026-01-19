Una carga con 67 kilos de cocaína que iba a Mendoza fue detenida en San Juan

Gendarmería Nacional secuestró este domingo por la noche en San Juan una carga de 64 kilos de cocaína de un camión que se dirigía con destino a Mendoza . Todo gracias a la advertencia del propio transportista que notó una irregularidad en su mercadería.

Los ladrillos de la droga tenían una marca de un delfín, que está vinculada a Reinaldo "Delfín" Castedo, un narco conocido como el Patrón del Norte, quien en este momento se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, condenado a 12 años en octubre del 2025.

Antes de salir de viaje, el chofer del camión revisó la carga de cajones de bananas que iba a transportar, pero notó que había cajas diferentes. Le comunicó esta situación al dueño del transporte e inmediatamente se activó un operativo de Gendarmería Nacional.

Los efectivos encontraron entre las cajas de bananas, los ladrillos identificados con el sello y cobertura amarilla. Dentro tenían la sustancia blanca que que luego los peritos determinaron que era cocaína .

A pesar de la insignia, igualmente aún no han podido confirmar la hipótesis de que se tratase de un cargamento vinculado a ese narcotraficante. Según las primeras pesquisas, el camión salió de la localidad de Pichanal, en Orán (Salta) y llegó hasta el almacén de un negocio mayorista en el departamento de Rawson, en San Juan . Allí habrían hecho el cambio de mercadería de un camión a otro, donde el chofer que debía transportarla advirtió las cajas extrañas.

Este lugar habría sido alquilado para tal fin. Según informó Diario de Cuyo, el propietario del mismo, un hombre de 70 años, quedó como testigo en la causa que se trmita en el fuero Federal. Agregó que el mismo empresario ya ha sido noticia en los portales policiales por haber sufrido un violento robo en septiembre de 2024 y porque luego fue detenido, denunciado por torturas y privación ilegítima de la libertad contra un electricista.

Otro de los detenidos es un joven de 27 años, a quien habrían contratado para cargar la cocaína en el camión.

Por su parte, el camión también quedó secuestrado junto a otro vehículo en el que habrían cargado la cocaína.