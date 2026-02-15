Un peligroso delincuente pidió la domiciliaria para cuidar de su hijo, pero no pudo probar ser el padre

Emiliano Rodero, delincuente condenado por robo en banda, intentó salir de la cárcel alegando tener que cuidar de su hijo, pero esto se le fue rechazado al no poder demostrar que era suyo.

El delincuente seguirá en la cárcel tras no poder demostrar ser el padre de su presunto hijo.

La solicitud de un peligroso delincuente, Emiliano Rodrigo Rodero, para transitar su arresto de forma domiciliaria fue rechazada este viernes por los jueces de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal tras notar que la documentación aportada para justificar que tenía que cuidar a su "hijo", no acreditaba que fuera realmente suyo.

Los magistrados que desetimaron el pedido de Rodero fueron Mario Antonio Divito y Daniel Morin tras comprobar que el planteo del detenido no tenía el sustento necesario para ser aprobado, factor por el que ya se había tomado la misma desición en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14.

No pudo probar que fuera su hijo Concretamente, se expresó en el rechazo que la partida de nacimiento del menor no constaba con Rodedo como su padre. "El tribunal interviniente consideró que no se hallaba debidamente acreditado el vínculo paterno-filial, toda vez que no se extraía, de la partida de nacimiento del menor, que Rodero sea su padre", dictó parte de la sentencia.

Además, a partir del Informe de Condiciones Sociales y Ambientales los magistrados entendieron que el menor cuenta con la contención necesaria por parte de su madre y familia, por lo que la ausencia del imputado no generaba una situación de desprotección que justificara la medida.

Por último, se subrayó que el arresto domiciliario supondría riesgo de fuga o entorpecimiento debido a la pena en expectativa y a los antecedentes condenatorios de Rodero.