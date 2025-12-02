Un motociclista y su pareja terminaron heridos al chocar con un colectivo en Maipú

Un motociclista de 19 años y su pareja, de la misma edad, resultaron heridos al de protagonizar un accidente con un colectivo en el departamento de Maipú.

El motociclista y su pareja fueron hospitalizados a raíz de las heridas sufridas en el choque.

El choque de un motociclista con un colectivo, ocurrido en la noche de este lunes en Maipú, significó que dos jóvenes que viajaban en el rodado de menor tamaño resultaron heridos. La pareja debió ser atendida por profesionales de la salud en distintos hospitales de Mendoza.

El accidente se produjo en el cruce de las calles 5 de Abril y San Martin, a pocos minutos de pasadas las 21, cuando quienes circulaban en la motocicleta accidentada, ambos de 19 años, chocaron contra un colectivo marca Mercedes Benz.

Se alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911, las que al llegar notificaron la situación e identificaron a los implicados. Según relataron fuentes policiales, al momento de llegar al lugar del hecho, se encontraron con la motocicleta, una Corven 110cc, debajo del colectivo.

El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató las heridas en la pareja: politraumatismos varios en el caso del conductor del vehículo y politraumatismos graves en el cuerpo de la joven que lo acompañaba. Ambos fueron hospitalizados en el Hospital Lagomaggiore y en el Hospital Central, respectivamente.