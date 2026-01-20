Un menor de 15 años fue aprehendido en Las Heras por robo a punta de pistola

Un patrullaje de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) dio con la aprehensión de un menor de 15 años por el robo armado de una bicicleta.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó este lunes sobre el robo a punta de pistola de una bicicleta en el departamento de Las Heras. A partir de un patrullaje en la zona, se logró dar con un adolescente de 15 años en posesión del mismo rodado.

El denunciante fue un joven de 18 años, víctima del asalto, quien describió que un grupo de delincuentes armados lo abordó sobre la tardenoche de dicho día.

Patrullaje por Las Heras y la detención del menor Alertados, y con la descripción de la bicicleta robada, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) se desplegaron por la zona. Finalmente, en el cruce de la calle Ingeniero Cipolletti y la Avenida Boulogne Sur Mer, dieron con un joven en tenencia de un rodado con las mismas características que el robado, una bicicleta marca SLP, rodado 29, color blanca y roja.

El sujeto, de 15 años, fue aprehendido sobre la calle Uspallata sobre las 21. Al identificarlo, los uniformados se encontraron con que el menor contaba con una medida pendiente de averiguación de paradero dictada desde el 27 de diciembre del 2025.