Un jurado determinó que el crimen de Morena Bissotto fue femicidio y condenaron al autor a prisión perpetua

La investigación por el asesinato de Abril Morena Bissotto llegó a su fin la tarde de este viernes después de que un jurado popular halló culpable a Omar Facundo Poblete por el delito de femicidio . De esa manera, la jueza técnica Belén Salido lo condenó a prisión perpetua por el hecho de sangre ocurrido en septiembre de 2024 en Maipú .

Después de cinco días de debate en el Polo Judicial Penal , el jurado popular dio a conocer este viernes su decisión y consideró a Poblete culpable del delito de femicidio y homicidio en grado de tentativa, por el ataque que acabó con la vida de Morena Bissotto y le provocó heridas a su bebé.

La decisión se conoció horas después de los alegatos de cierre de la fiscalía, la querella y la defensa, y luego de que el acusado tuviera la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los ciudadanos pasaran a deliberar.

Con el veredicto del jurado, la jueza técnica Belén Salido , del Tribunal Penal Colegiado N° 1, dictó la condena por la máxima pena contra Poblete.

El proceso comenzó el lunes en la Sala de Juicios por Jurado, donde Poblete se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados y se enfrentó a la acusación que lideró el fiscal de Homicidios Oscar Malla y el fiscal en jefe, Fernando Guzzo , por cual finalmente fue sentenciado.

La última palabra de Poblete antes del veredicto

Durante la mañana de este viernes, luego de los alegatos de cierre, Poblete tuvo la posibilidad de hablar ante el jurado: “Entiendo el daño que causé, que es irremediable. Pero necesitaba pedirles perdón porque la pérdida es irremplazable”, comenzó expresando el acusado.

También vinculó lo ocurrido con su consumo de drogas y sostuvo que el ataque no había sido planificado: “En ese momento estaba mal. La droga me llevó a perder muchas cosas, a cometer este hecho. No lo planeé, no lo tenía pensado”, afirmó.

Poblete además rechazó que hubiera actuado motivado por una cuestión de género. “Yo no salí a quitarle la vida a nadie, no tengo nada contra las mujeres. Tengo 2 hijas y mi madre”, sostuvo.

Morena Bissotto. Gentileza.

En otro tramo de su declaración recordó un intercambio que, de acuerdo su relato, había mantenido con Abril antes del ataque: “Me dijo si no me daba vergüenza por el estado que tenía, si no pensaba en mis hijos, en la plata que gastaba. Yo le dije que no se metiera”, relató.

Sobre el momento de la agresión, aseguró que todavía no puede determinar qué desencadenó su reacción: “En ese momento no sé qué me pueda haber dicho ella o cuál fue el desencadenante para que yo reaccionara así. No sé de dónde salió el arma blanca”, manifestó.

La acusación por el crimen de Abril

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Poblete era responsable del homicidio agravado por mediar violencia de género, es decir, femicidio, y además lo acusó por el ataque contra la hija de Abril, que tenía un año y nueve meses al momento del hecho.

El fiscal Oscar Malla reconstruyó ante el jurado lo ocurrido el 12 de septiembre de 2024, en una vivienda de calle Padre Vera al 500, en Maipú. De acuerdo con la teoría acusatoria, Poblete ingresó a la vivienda y atacó a Bissotto con un cuchillo de grandes dimensiones. La joven intentó defenderse, pero recibió múltiples heridas que terminaron provocándole la muerte.

Omar Poblete. Archivo MDZ.

Malla sostuvo que fueron 50 puñaladas las que pusieron fin a la vida de la chica. En la necropsia se detectaron esas lesiones en el rostro, los brazos y el cuello.

Después del ataque contra la víctima, surge de la acusación, Poblete se dirigió hacia la bebé y le provocó heridas en el cuello. La menor sobrevivió después de la intervención de Lucía Castellano y otras personas que acudieron al domicilio al advertir lo que estaba ocurriendo.

La teoría de la defensa

La defensa de Poblete rechazó que el crimen pudiera ser considerado un femicidio y sostuvo durante el debate que correspondía encuadrarlo como un homicidio simple.

La abogada Mariana Silvestri sostuvo que su representado era responsable de la muerte de Bissotto, pero cuestionó que hubiese actuado por una motivación vinculada con su condición de mujer.

La defensa también puso el foco en el consumo de drogas y sostuvo que Poblete atravesaba un desborde conductual al momento del hecho. En esa línea, buscó que el jurado descartara la existencia de una planificación previa y aceptara una calificación penal distinta a la planteada por la Fiscalía y la querella.

Sin embargo, mediante el veredicto ventilado este viernes, el jurado popular resolvió que Omar Facundo Poblete fue culpable del femicidio de Abril Morena Bissotto y, por eso, terminó condenado a prisión perpetua.