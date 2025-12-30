Un joven motociclista sufrió heridas de gravedad tras impactar contra un cordón en Godoy Cruz

El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana. El motociclista, de 26 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

El motociclista perdió el control al chocar contra un cordón y sufrió lesiones graves.

Un accidente vial dejó a un motociclista con lesiones graves en la mañana de este martes en Godoy Cruz. El hecho ocurrió alrededor de las 06:35 horas en la intersección de las calles Martín Coronado y Lautaro, según informó el Ministerio de Seguridad.

El conductor de una motocicleta Yamaha Crypton, de 26 años, no logró advertir un cordón en el costado Este de la vía y, como consecuencia, perdió el control de la moto y cayó al suelo.

Heridas de gravedad y traslado Al lugar arribó personal del SEC, que diagnosticó al motociclista con politraumatismos graves y una fractura expuesta en su tobillo derecho. Ante la gravedad de sus heridas, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central para recibir atención médica especializada.