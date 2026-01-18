Un hombre se desplomó y murió en pleno centro mendocino

El sujeto caminaba en la intersección de Garibaldi y Primitivo de la Reta cuando se desplomó, frente a un reconocido comercio.

La escena que dejó la muerte del hombre en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

Un hombre murió en pleno centro este domingo por la tarde, generando conmoción entre los transeúntes en una de las arterias más concurridas como es Garibaldi. El sujeto se descompensó y, al caer, golpeó contra el vidrio de un comercio, quedando desplomado en el suelo.

El episodio se registró cerca de las 15.30 en la intersección de Garibaldi y Primitivo de la Reta, justo en la vereda que se encuentra junto a un reconocido local de comida rápida.

Según relataron algunos de los presentes a MDZ, los empleados del local intentaron asistirlo y se comunicaron con la línea 911. Hasta el lugar acudió una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), cuyo personal intentó reanimarlo, sin éxito. El mismo constató su deceso.

A partir del trabajo de los profesionales de la salud, se supo que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena vía pública. Además, una gran mancha de sangre, presumiblemente producida en el golpe contra la vidriera, rodeaba su cadáver.

El relato de los testigos Transeúntes que estuvieron presentes cuando todo ocurrió indicaron a este portal que el fallecido venía caminando por la calle Garibaldi en sentido hacia el cruce con Primitivo de la Reta, cuando repentinamente se desplomó, golpeando fuertemente su cabeza con el establecimiento de comida.