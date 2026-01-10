Un hombre murió tras perder el control de su auto y volcar en Ruta 143

El siniestro ocurrió en General Alvear, cuando el vehículo dio varios tumbos y terminó volcado sobre la calzada.

Un hombre de 29 años perdió la vida tras protagonizar un violento accidente vial en la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 314, en el departamento de General Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.50 del viernes, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 14°, cuando la víctima, identificada como Anselmo Daniel Farías, circulaba de sur a norte a bordo de un automóvil Volkswagen Suran. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, lo que provocó un vuelco hacia el lateral este de la calzada.

De acuerdo al parte policial, el rodado dio varios tumbos y terminó detenido con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente orientado hacia el sur. A raíz de la violencia del impacto, Farías fue despedido del habitáculo a unos veinte metros del vehículo, falleciendo en el lugar.

Personal policial y de los servicios de emergencia trabajó en la escena, mientras se instruyen las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.