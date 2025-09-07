Un hombre murió al perder el control de su moto en Maipú

La víctima, de 28 años, perdió la vida al impactar contra caños de un zanjón.

Un hombre de 28 años falleció esta madrugada en un accidente vial en el departamento de Maipú. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Juan Castelli y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, cuando la víctima, Carlos Samuel Domínguez, circulaba en una motocicleta Triumph 500 cc.

Fuentes policiales indicaron que el conductor no advirtió un lomo de burro, perdió el control del rodado e impactó contra caños amarillos que delimitan un zanjón. Como consecuencia del golpe, Domínguez salió despedido y su cuerpo quedó en la calzada, mientras que la motocicleta se detuvo 150 metros más adelante.