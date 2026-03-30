Un hombre acusado de abuso sexual se suicidó tras un intento de linchamiento en Godoy Cruz

Un hombre acusado por el abuso sexual de una niña de 7 años se suicidó la noche de este lunes en el barrio Los Barrancos II , en el oeste de Godoy Cruz . Al parecer, el sospechoso se atrincheró en su domicilio luego de que cientos de vecinos intentaran hacer justicia por mano propia y lincharlo.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó en horas de la mañana cuando un vecino de esa barriada fue sindicado por tocamientos y abuso con acceso carnal que sufrió una menor de edad.

Debido a que, con el paso de las horas el sujeto continuaba en libertad pese a la denuncia que radicaron los padres de la víctima, un grupo de vecinos que tomó conocimiento sobre el caso y decidió ir contra el presunto abusador.

En ese contexto, pasadas las 21, el hombre fue interceptado por los lugareños y casi terminó linchado. Seguidamente, se ocultó en la vivienda que alquilaba en la manzana Ñ y los vecinos intentaron prenderla fuego, incendiando posteriormente un vehículo estacionado en el exterior de la propiedad.

En medio de esa situación, se monto un importante operativo policial en ese sector del oeste godoicruceño con decenas de uniformados de la jurisdicción y del Cuerpo de Infantería para controlar a la multitud compuesta por alrededor de 300 personas, algunas de las cuales portaban piedras y armas blancas, mientras el sospechoso del abuso continuaba atrincherado en su casa.

Pese a los numerosos intentos de los funcionarios públicos para comunicarse con el hombre, no hubo respuesta alguna. Incluso, por eso, se le dio intervención a personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Suicidios (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES). No obstante, los policías de elite no alcanzaron a desplazarse hasta el lugar, ya que todo terminó de manera imprevista.

La muerte del presunto autor del abuso sexual

Fue al cabo de algunos minutos que el sujeto, identificado como Luis Sebastián Araya Pintos (34), fue visto ahorcado en una habitación, desde una una de las ventanas que daba a la vía pública. Acto seguido, los efectivos irrumpieron en la vivienda y constataron que se encontraba sin vida.

Frente a eso, se dio aviso a los funcionarios de turno en la Oficina Fiscal Godoy Cruz, que dispusieron los trabajos de la Policía Científica para realizar los primeros peritajes sobre el cadáver del sindicado autor del ataque sexual. Finalmente, fue trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF), donde le iba a practicar la necropsia correspondiente.