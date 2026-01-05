Un delivery 100% ilegal: iba en una moto robada sin casco ni patente y tenía una tarjeta verde trucha

Un delivery fue detenido luego de ser sorprendido a bordo de una moto robada en Las Heras. El vehículo había sido denunciado por robo hace casi un año.

La moto robada en la que circulaba el delivery, que quedó complicado con la Justicia.

Un delivery fue detenido a bordo de una moto robada la mañana del domingo en Las Heras. El joven, de 20 años, iba sin casco, ni patente y trató de zafar del control policial presentando una tarjeta verde falsificada. Sin embargo, descubrieron que el rodado había sido denunciado por hurto en marzo del año pasado y quedó tras las rejas.

Fue alrededor de las 11.45 del citado día cuando personal de Motorizada realizaba tareas de prevención por calle San Martín al 5.800, a la altura del distrito de El Resguardo, y le frenaron el paso a un motociclista que circulaba sin casco y sin patente y con una mochila de Pedidos Ya.

Acto seguido, cuando los policías fueron a identificarlo, el sujeto presentó una tarjeta verde trucha. Al verificar el dominio que figuraba en ese documento, a los efectivos se les informó que el rodado no tenía medidas pendientes.

La moto robada hace casi un año No obstante, ante la duda, chequearon los números del motor de la Honda XR 150cc y, a partir de eso, descubrieron que había sido denunciada como robada el 4 de marzo del año pasado, informaron fuentes policiales.