Un chico de 15 años fue detenido con un arma de fuego en Las Heras

La pistola calibre 22 tenía una munición en el interior. El hecho ocurrió cuando personal patrullaba las calles de Las Heras durante la madrugada.

Efectivos policiales detuvieron a un chico de 15 años durante la madrugada de este sábado, después de encontrar un arma de fuego en su poder en el departamento de Las Heras.

El procedimiento se concretó a las 2.40 horas en la intersección de calle Congreso e Hipólito Irigoyen, área bajo jurisdicción de la Comisaría 36°.

Personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona cuando observaron al menor circulando en actitud que despertó sospechas. Los uniformados detuvieron la marcha del sujeto para realizarle una requisa. Durante la revisión, encontraron un arma de fuego tipo pistola, calibre 22, la cual contenía una munición en el interior.