Un "changarín" cayó con un kilo de cogollos de marihuana durante un control en Las Heras

Mauro Bordón Fuentes iba con una mochila por la calle, lo frenó la Policía y descubrieron que llevaba un kilo de cogollos de marihuana. Fue aprehendido.

Un "changarín" de 26 años fue descubierto la tarde de este martes transportando una mochila con un kilo de cogollos de marihuana en Las Heras. Al joven le encontraron la droga durante un control de rutina en la vía pública. Fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes policiales relataron que todo comenzó a las 14.45 cuando personal de Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorría la zona de calles Sargento Cabral y Paso de los Andes, a metros del centro lasherino, donde divisaron a un muchacho que caminaba en actitud sospechosa, con una mochila negra en su poder.

Por eso, le frenaron el paso y procedieron a requisarlo, fue allí que al inspeccionar la mochila dieron con dos frascos con flores de marihuana. Asimismo, llevaba una bolsa de nailon con cogollos, ramas y hojas de cannabis, motivo por el cual se le dio inmediata intervención a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).

El secuestro de marihuana y el sospechoso en libertad De esa manera, el sospechoso, identificado como Mauro Gustavo Bordón Fuentes, quien aseguró dedicarse a ser "chagarín", fue aprehendido y trasladado hasta la Comisaría 16° junto con la sustancia incautada, donde los sabuesos de la PCN constataron que se trataba un total de 1 kilo de marihuana.