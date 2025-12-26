Un camión desbarrancó mientras intentaban apagar un incendio en el oeste de Godoy Cruz

Un incendio de grandes dimensiones encendió las alarmas este viernes en el oeste de Godoy Cruz, cuando las llamas se desataron en un basural ubicado en el barrio La Isla. Las llamas comenzaron durante la mañana y obligaron a la intervención de varias dotaciones de Bomberos para evitar que el fuego avanzara hacia sectores habitados.

La situación se volvió aún más compleja durante la siesta, cuando un camión que intentaba descargar residuos en el mismo lugar protagonizó un grave accidente. Según se informó, el vehículo desbarrancó cerca de 30 metros al bajar hacia el pozo del vertedero. “El chofer quedó atrapado en la cabina y el humo hacía imposible respirar”, señalaron testigos del hecho.

Incendio Campo Papa El conductor, de 37 años, debió ser rescatado y trasladado en camilla para recibir asistencia médica. Producto del vuelco, sufrió la fractura de uno de sus brazos. Su acompañante, un joven de 29 años, resultó con lesiones leves. Desde los servicios de emergencia indicaron que ambos fueron atendidos rápidamente.

La magnitud del siniestro quedó en evidencia por la enorme columna de humo negro que se observó desde distintos puntos del oeste del Gran Mendoza. Varios automovilistas alertaron sobre la situación y expresaron su preocupación. “El humo se veía desde muy lejos y el olor era fuerte”, relataron vecinos de la zona.