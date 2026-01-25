Ugarteche: iba borracho en bicicleta y lo atropellaron

Con 1,94 gramos de alcohol en sangre, un ciclista de 20 años fue atropellado en la Ruta 40 a la altura de Ugarteche.

Un ciclista alcoholizado fue atropellado durante la noche del sábado en la Ruta 40, a la altura del ingreso a Ugarteche, en Luján de Cuyo, luego de intentar cruzar la calzada sin advertir la presencia de un automóvil que circulaba en sentido sur–norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.09 y tuvo como protagonistas a N. S. C., un conductor de 40 años que manejaba el vehículo involucrado, y R. S. G. C., un joven de 20 años que se desplazaba en bicicleta y resultó embestido.

Los detalles del accidente en Ugarteche Al arribar al lugar, personal policial y de emergencias constató que el conductor no presentaba alcohol en sangre. En tanto, al ciclista se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con un nivel de 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

Afortunadamente, las lesiones sufridas por el joven no fueron consideradas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado en ambulancia.

Sin embargo, por disposición del Juzgado Contravencional en turno, el ciclista fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y notificado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.