Triple crimen en Rosario: asesinaron a tiros a dos hombres y a una mujer

Hay un cuarto herido que se encuentra internado en el hospital. Investigan un ajuste de cuentas narco.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde dos hombres y una mujer fueron asesinados a tiros. Investigan si el triple crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas narco. Por otro lado, hay un herido que se encuentra internado.

Los detalles del triple crimen en Rosario El terrible hecho ocurrió este martes por la madrugada, en el barrio Las Flores, históricamente dominado por la banda narco “Los Monos”. Allí, efectivos de la Prefectura Naval Argentina constataron la muerte de un hombre y una mujer.

Según trascendió, la mujer fue identificada como Érica Tamara Ayala (35), mientras que, por el momento se desconoce la identidad del hombre. Por otro lado, Sergio Fabio Roldán (34) fue trasladado al Hospital Centenario, donde finalmente falleció.

Un cuarto herido fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Presentaba heridas graves en la cara y el pecho. En estos momentos, se encuentra internado en terapia intensiva.