Tres detenidos con motos robadas en Las Heras: intentaron esconderlas al ver a la policía
Durante la tarde del miércoles, tres sujetos fueron detenidos en el barrio San Lorenzo de Las Heras con motocicletas robadas.
A raíz de la presencia de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) en la tarde de este miércoles, tres sujetos fueron sorprendidos con dos motos robadas en el barrio San Lorenzo de dicho departamento. Los aprehendidos intentaron esconder los vehículos al ver a la policía, pero no tuvieron éxito.
Ocurrió sobre las 17 del día señalado, cuando los uniformados patrullaban la zona. Allí, al doblar por la calle Los Lapachos, divisaron a un grupo de 6 sujetos con tres motocicletas en su poder. Rápidamente notaron que, al ver a la policía, intentaron esconder los rodados dentro de la cochera de la casa que tenían a pocos metros.
Te Podría Interesar
El secuestro de las motos y la detención de tres sospechosos
En ese momento, el personal policial también se percató de que una de las motocicletas llevaba la patente colocada de una manera que dificultaba su verificación, por lo cual se procedió a la intervención.
Mientras se identificaba a los sospechosos, se procedió a hacer lo propio con el morador de la casa. Esta persona les indicó a los efectivos que tres de los seis sujetos eran sus cuñados, y que estos estuvieron en la casa todo el día, pero que, por el otro lado, los otros tres habían llegado hace poco en las motocicletas.
De las averiguaciones sobre los rodados salió que dos de estos vehículos tenían medidas pendientes. Una por un hurto agravado perpetrado el 1 de diciembre de 2025 y la otra una averiguación por un robo simple que tuvo lugar ese mismo día.
Tras esto, los uniformados procedieron a la detención de los tres sujetos señalados, quienes terminaron repartidos entre la Subcomisaría Iriarte y la Comisaría 36°. Simultáneamente, se aplicó el secuestro de las motocicletas robadas, una Motomel modelo S2 y una Rouser NS 200 CC, ambas color negro.