Tres colectivos chocaron en plena Ciudad de Mendoza

El hecho se produjo este miércoles por la mañana en la parada que se encuentra cerca a la plaza a Sarmiento.

Un choque en cadena ocurrió este miércoles a primera hora entre tres colectivos. El mismo se produjo en calle Montecaseros, entre Lavalle y Buenos Aires en la Ciudad de Mendoza, y hay 3 personas lesionadas.

En el accidente participaron dos colectivos que pertenecen al Grupo 700 y uno del Grupo 900. Fue en una parada que se encuentra a metros de la plaza Sarmiento. El impacto generó mucha tensión entre las personas que se encontraban a bordo de los tres micros. Muchos se golpearon, pero el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) reportó a 3 personas lesionadas.

Choque entre tres colectivos

Todavía se desconocen las causas por las que se habría producido el accidente. El tránsito se ve afectado por esto y en la zona se encuentra Personal policial y de Tránsito Municipal.