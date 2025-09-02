Trasladaron a "Dibu", uno de los criminales más peligrosos de Santa Fe: dónde quedó alojado

Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu”, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Santa Fe y hasta hace poco entre los diez más buscados de la provincia, fue trasladado a la cárcel de Piñero en un operativo de máxima seguridad.

El movimiento se realizó bajo un dispositivo especial encabezado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), provistas de armamento corto y largo. Para la tarea se utilizó un vehículo especialmente acondicionado, pensado para minimizar riesgos ante cualquier intento de fuga o ataque externo.

“Dibu” vestía el uniforme naranja que desde septiembre de 2024 identifica a los internos de alto perfil en el sistema penitenciario santafesino. Esta indumentaria está pensada para favorecer la identificación inmediata de los presos y garantizar un mayor control en caso de intentos de fuga o movimientos no autorizados.

Gómez, de 39 años, había sido capturado el 26 de agosto en Dock Sud, Avellaneda , tras un trabajo de la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil. El Gobierno provincial ofrecía 35 millones de pesos de recompensa por datos que permitieran dar con su paradero.

La Justicia lo requería por dos causas: una por homicidio y otra por asociación ilícita, ambas bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, se lo vincula con el asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y con la organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, hombre ligado a la banda de Los Monos que cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

“Dibu” Gómez también tuvo peso en el mundo de la barra brava de Newell’s. Fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar, ambos detenidos y vinculados a la sangrienta interna que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, asesinado a balazos el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

Dibu Gomez. Santa Fe "Dibu" Gómez logró ser capturado a fines de agosto en Avellaneda el marco de un operativo especial de búsqueda.

De los más buscados a la cárcel de Piñero

La inclusión de Gómez en la lista de los más buscados respondía a su peligrosidad y a la fuerte repercusión pública de los hechos en los que estaba involucrado.

“La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que generan en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Finalmente, el delincuente fue detenido en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, por la unidad especializada. La recompensa de 35 millones de pesos quedó vacante y será reasignada a la búsqueda de otro prófugo que se sume a la lista de los diez más buscados.