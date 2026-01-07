Trágico accidente frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner: un hombre murió tras ser atropellado

Un accidente fatal ocurrió este martes por la mañana en el barrio porteño de Constitución, frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.

Un trágico accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en el barrio porteño de Constitución, justo en la puerta de la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles San José y Humberto Primo y dejó como saldo un hombre fallecido.

Cómo ocurrió el trágico accidente Embed Según relataron testigos, un taxi embistió a una motocicleta que circulaba por la zona. El motociclista se desplazaba solo al momento del impacto. Tras el choque, el conductor del taxi perdió el control del vehículo y terminó atropellando a un peatón que se encontraba en la esquina, quien quedó tendido sobre la vereda.

Minutos después del accidente, varias ambulancias del SAME arribaron al lugar. El personal médico intentó reanimar al hombre atropellado mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en plena vía pública, pero pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El taxista, que se encontraba en estado de shock tras el hecho, también fue asistido por los equipos de emergencia y recibió contención médica. En tanto, efectivos policiales acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos y ordenar el tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.