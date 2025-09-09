Tragedia: un camión cayó desde un puente, se prendió fuego y el conductor murió

En estos momentos, las autoridades investigan las causas del siniestro que terminó con la vida del camionero.

El hecho ocurrió en la provincia de Corrientes.

Un trágico episodio tuvo lugar en la provincia de Corrientes, donde un camión que transportaba vehículos 0km cayó desde un puente y se prendió fuego. Como consecuencia del accidente, el chofer del vehículo murió. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Video: un camión cayó de un puente y se incendió Un camión cayó de un puente y se prendió fuego en Corrientes

El hecho ocurrió este martes por la mañana, en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 442. Allí, por motivos que aún se desconocen, el camión con acoplado salió de la calzada, cayó de un puente y se incendió.

Como consecuencia, el conductor falleció calcinado dentro de la cabina. Por el momento, se desconoce la identidad del camionero.

En el lugar trabajaron equipos de bomberos voluntarios de Amado Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad, quienes llevaron a cabo un operativo para contener las llamas.