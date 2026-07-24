Tragedia en Luján de Cuyo: una mujer murió tras el vuelco de un auto en la Ruta 40

Una mujer falleció tras el despiste y vuelco de un Volkswagen Golf en el kilómetro 3266 de la Ruta Nacional 40, en Ugarteche.

Una mujer murió este viernes al mediodía luego de que el automóvil en el que viajaba como acompañante despistara y terminara volcando sobre la ruta 40, a la altura del departamento de Luján de Cuyo, en Ugarteche. El hecho movilizó a distintos cuerpos de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

Según el parte oficial, el accidente fatal se registró alrededor de las 13.15 en el kilómetro 3266 de la Ruta Nacional 40. Allí, un Volkswagen Golf GL circulaba en sentido sur-norte cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado. El vehículo se salió de su trayectoria y terminó volcado sobre la calzada.

El accidente tuvo un desenlace fatal para la mujer que ocupaba el asiento del acompañante, quien murió en el mismo sitio del vuelco producto de las heridas sufridas por el impacto. El conductor, en tanto, fue asistido en el lugar por el personal médico que acudió al llamado de emergencia.

Trabajo coordinado de los equipos de rescate en la Ruta 40 En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Vial, dotaciones de Bomberos y personal policial de la jurisdicción, junto a profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado. Los equipos se ocuparon tanto de las tareas de asistencia como de las pericias necesarias para reconstruir lo ocurrido.