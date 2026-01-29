Tenía pedido de captura por balear a su excuñado y manejaba armado por Las Heras junto a su hijo de 7 años

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) encontraron por las calles del barrio Cristo Redentor a un hombre circulando en su auto con una pistola escondida durante el mediodía del miércoles. Además, el sujeto tenía un pedido de captura pendiente por un combulso hecho en la casa de su ex, por lo que se procedió a su detención. En el vehículo viajaba con él su hijo de 7 años.

El sujeto fue sorprendido por los efectivos sobre la calle Capitán Vázquez, alrededor de las 13, cuando los mismos notaron que su vehículo, un Peugeot 206, no tenía la patente en el frente delantero, por lo que se procedió con la identificación del conductor, de 32 años, quien contaba con una medida pendiente de captura.

Además, al abordar el vehículo, notaron que el sujeto era acompañado por su hijo de 7 años, quien terminó siendo retirado del lugar por su tío.

Luego de que el niño fuera retirado del lugar, los uniformados comenzaron con la requisa del vehículo. Allí, debajo del asiento del acompañante, es donde encontraron un paquete envuelto en tela, que en su interior contenía una pistola, tipo revólver calibre 22, y un total de 73 municiones del mismo calibre.

Inmediatamente se procedió con el secuestro del arma de fuego, las municiones y del vehículo donde viajaba el sujeto, y se efectuó la detención del mismo, el que quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte.

Cayó armado a la casa de su ex y baleó a su excuñado

El pedido de captura por el que fue detenido este sujeto se corresponde con una violento hecho que protagonizó a mediados de este mes, cuando se presentó en la casa de su expareja armado.

Todo ocurrió en la madrugada del 15 de enero en el interior del barrio Amigorena, Las Heras. Allí, de acuerdo con lo relatado por la denunciante, su expareja llegó a su vivienda con una pistola en mano.

Tras una acalorada discusión el sindicado disparó en contra del hermano de la mujer, es decir su excuñado, quien se movilizó por sus propios medios al Hospital Carrillo para ser atendido. En este procedimiento intervinó el personal de la Comisaría 56°.

Así, el sujeto quedó bajo la lupa de las autoridades hasta su detención este miércoles, intervención en la que se secuestró la pistola que habría detonado contra la vícitma.