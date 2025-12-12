"Te rompo la cara", así maltrataban a nenes en un hogar de menores en Balcarce

Un caso de presunto maltrato infantil conmociona al partido de Balcarce . La investigación judicial pone el foco en un hogar convivencial donde cuatro menores habrían sido víctimas de violencia verbal, amenazas y tratos degradantes por parte de dos mujeres que trabajaban en la institución.

La denuncia se sustenta en una grabación de aproximadamente 40 minutos que contiene frases escalofriantes dirigidas a niños que atravesaban situaciones de crisis emocional. El material, difundido por el periodista Hugo Ponce, se convirtió en la evidencia central de la causa penal que investigan los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

Las investigadas son Alejandra Género , quien se desempeñaba como presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, y Marisa Benaduche , trabajadora del hogar convivencial. Ambas fueron desvinculadas de sus cargos y deberán declarar en indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales a cargo del caso.

Todo se inició cuando una empleada del hogar grabó un audio donde se registraron insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos nenes que residen en la institución. Los episodios habrían ocurrido a fines de noviembre de 2024, tras un incidente en el que uno de los menores rompió un vidrio durante una crisis emocional.

Uno de ellos estaba preocupado por la posible separación de su hermano, quien podría ser trasladado a otro espacio. Según la denuncia, Género habría llegado al lugar y comenzó a dirigirse al menor de manera violenta .

Los audios del maltrato

Los audios difundidos por El Diario Balcarce contienen frases de extrema violencia verbal. Entre las expresiones registradas se encuentran:

"Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20"

"Cállate la boca porque te pego una cachetada "

" "Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio "

" "Más vale que encuentres amigos, otros pelot**** como vos, en el hogar, porque vas a tener que cortar el pasto, limpiar y pintar"

La secuencia incluye también descalificaciones directas al niño mientras lloraba: "La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te hacés la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo".

Las amenazas escalaron en intensidad cuando la mujer que se escucha en el audio describió violencias que supuestamente ocurren en reformatorios: "Cuando vayan a un reformatorio, van a tener que ir de a dos al baño. Los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada, los van a meter en agua fría, porque ustedes son unos groseros".

Una de las frases más perturbadoras del registro menciona: "Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te vas a chupar los dedos delante de todos".

¿Qué es la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce?

La Sociedad de Protección a la Infancia funciona como un hogar convivencial donde residen nenes y adolescentes que, por diversos motivos, no pueden estar temporalmente con sus familias. Los menores llegan al lugar derivados por el Servicio Local o por decisiones judiciales, generalmente debido a situaciones de vulnerabilidad, violencia familiar, negligencia o conflictos graves en su entorno.

En el hogar conviven menores de distintas edades que asisten a escuelas de la zona y permanecen bajo el cuidado de personal durante las 24 horas. La institución tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los niños, acompañarlos en aspectos educativos y afectivos, y asegurar que su estadía sea lo más contenida posible mientras se define su situación familiar.